‘Doc Manifestação’: BaianaSystem resgata antigos carnavais em documentário musical

Foto: Divulgação Em parceria com a Amazon Mudis.br, a banda BaianaSystem vai lançar, no dia 21 de fevereiro, um documentário musical. Intitulado “Doc Manifestação: Carnaval do Invisível”, o projeto com 22 minutos promete resgatar antigos carnavais.

Desde o século XIX, o Carnaval de Salvador é uma tradução da cidade, seu povo e sua história. Após dois anos de suspensão (2021 e 2022) dessa que é uma das maiores e mais simbólicas festas de rua do mundo, abriu-se uma lacuna para pensar e sentir o que essa ausência significa, fortalecendo o questionamento sobre “como serão os futuros carnavais”.

Realizado pela Máquina de Louco com produção associada da Janela do Mundo, o documentário é um manifesto visual contado a partir do olhar do personagem “Invisível”, que volta à cena para manifestar aquilo que os sentidos sozinhos não dão conta. Uma testemunha da história com suas marcas e seu olhar mais profundo.

Com estreia marcada para o dia 21 de fevereiro, às 9h, através do canal da Amazon Music no Youtube, o filme foi realizado nas ruas do centro antigo de Salvador, onde o Carnaval acontece.

Um território potente, de construção de identidades, mas também de conflitos e tensão social. Através de depoimentos, imagens de arquivo e metáforas visuais, a narrativa é costurada pela onipresença da música, substrato e fundamento da festa.

Através de preciosas imagens de arquivo, o filme apresenta registros de carnavais desde a década de 40 até os dias atuais. Foram utilizadas fotografias do Acervo Afro Fotográfico Zumvi, idealizado pelo fotógrafo baiano Lázaro Roberto. Além de fotografias e imagens em Super 8 realizadas na década de 70 pelo icônico fotógrafo musical Mario Luiz Thompson; imagens do acervo da TVE Bahia e do Arquivo Público Municipal; além dos registros documentais dos carnavais do BaianaSystem e seu Navio Pirata, feito por diversos fotógrafos ao longo dos últimos 10 anos.

A produção conta ainda com a presença de quatro personagens que têm uma forte ligação com o Carnaval em seus diversos aspectos: A antropóloga baiana Goli Guerreiro, autora dos livros “A Trama dos tambores” e “Terceira Diáspora”; O músico e educador Mestre Jackson, história viva do Carnaval, com passagens pelo Olodum, Apaxes do Tororó e Comanches do Pelô, um dos criadores de células rítmicas que deram origem ao samba reggae e suas derivações. Também participam o músico e educador Ubiratan Marques, regente e diretor da Orquestra Afrosinfônica, e Mateus Rocha, cineasta e folião do BaianaSystem.

Já a trilha sonora, que costura todo o filme, se baseia na importância que os ritmos tiveram na construção dessa história. Criada a partir do repertório do Baianasystem, com destaque para o Ijexá e o Samba Reggae como células fundamentais, as faixas se intercalam com a narrativa em diferentes versões, somadas a um encontro musical entre Ubiratan Marques e Mestre Jackson, produzido especialmente para o documentário.