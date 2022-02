Documentário ‘A Ponte de Bambu’ narra a experiência de brasileiros que viveram na China

A China é uma incógnita aos olhos ocidentais. Não há caminho fácil para entender esse gigante que se impõe pelas barreiras do idioma, dos costumes e da história – repleta de sobressaltos políticos e econômicos. Neste domingo, dia 20, a partir das 23h, a GloboNews exibe na sua faixa especial de documentários ‘A Ponte de Bambu’, no qual o premiado jornalista brasileiro Jayme Martins e sua família nos levam a compreender a China por vias inéditas. Contrapondo duas realidades muito diferentes, o documentário produzido pela MMTV em parceria com a GloboNews e a Globo Filmes, registra a rotina da família Martins frente às grandes transformações pelas quais passou o país e promove uma reflexão sobre a relação da China com os estrangeiros, dentro de seu novo protagonismo global.

Com testemunhos e imagens de importante valor histórico e sentimental, Jayme e sua família relatam suas experiências de um período de raro acesso a estrangeiros no território chinês. Eles contam como foi viver na China comunista dos anos 1960, presenciar a Revolução Cultural de Mao Zedong e o massacre da Praça da Paz Celestial, e sentir no dia a dia a reforma econômica que culminou na superpotência econômica. O também premiado diretor Marcelo Machado mergulha nas memórias de Jayme Martins e vai até a China, onde também guarda conexões afetivas.

‘A Ponte de Bambu’ participou da 25ª edição do É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, principal evento dedicado exclusivamente à cultura do documentário na América do Sul.