Dois carros despencam do 4º andar de edifício garagem no Comércio

Foto: Divulgação / Transalvador

Dois veículos despencaram de um edifício garagem, na tarde desta quarta-feira (02), no bairro do Comércio, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na Avenida da França, entre a Rua da Bélgica com a Avenida Estados Unidos, por volta das 15h30.

O manobrista do edifício ficou ferido. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde não foi divulgado assim como o nome do hospital para onde a vítima foi encaminhada. A via chegou a ser interditada, mas por volta das 16h40 o fluxo já havia sido retomado.