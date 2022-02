Dom de Fluir: confira previsões para os signos no Carnaval com base no tarot!

Pelo segundo ano consecutivo os baianos não poderão aproveitar uma das festas mais tradicionais da nossa cultura, o Carnaval! Porém, quem disse que não será possível aproveitar o feriado até a quarta-feira de cinzas? Por isso, a coluna Dom de Fluir dessa semana será sobre as previsões dos signos com base no tarot para a semana de Carnaval! Áries – A Justiça

Arianos, é bem possível que vocês estejam cheios de coisas para fazer e o feriado da quarta de cinzas seja justamente o momento propício para colocar a “ordem no caos”. Com a carta A Justiça no tarot como a previsão para essa semana, é preciso colocar os “pingos nos is” em relação aos mais diversos assuntos que estão se arrastando e já deveriam ter chegado ao fim. Outra possibilidade é para os arianos que estão esperando algum parecer de alguma causa na Justiça. Você pode ter atualizações dentre os dias 24 de fevereiro e 02 de março.

Cartas ‘A Justiça’, ‘A Temperança’ e ‘A Roda da Fortuna’ (Foto: Acerto / Dom de Fluir) Touro: A Temperança

Taurinos, de modo geral, são bem materialistas e preocupados com a estabilidade. Contudo, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março, aproveite o feriado de Carnaval para equilibrar o seu desejo de segurança financeira com os anseios emocionais. Portanto, não se prive de gastar um pouco mais para fazer uma pequena viagem ou comer no seu restaurante preferido. Buscar ações que equilibrem razão e emoção é uma boa pedida para a data. Gêmeos: A Roda da Fortuna

A Roda da Fortuna é uma das cartas mais simbólicas do tarot com o ensinamento chave de que tudo o que está em baixo pode ir para cima e o oposto também é válido! Desse modo, geminianos, a semana do Carnaval pode significar o momento em que finalmente “os humilhados serão exaltados”. Por isso, preparem-se para receber convites inesperados de crushs e sentir que as pessoas estão te tratando com um carinho especial. A época é propensa para atitudes mais ousadas. Cartas ‘A Lua’, ‘O imperador’ e ‘O mundo’ (Foto: Acerto / Dom de Fluir)



Câncer: A Lua

Para os cancerianos, a semana do Carnaval será muito boa para colocar as barbas de molho. A Lua no tarot é uma carta que reflete sobre a falta de clareza e visão que podemos ter diante de algumas situações. Vocês tendem a estar mais emotivos e não conseguirem enxergar as pessoas da maneira como elas são, mas sim, como vocês gostariam que elas fossem. Na semana de 28 a 04 de março é recomendável que tentem ser menos “passionais” para uma melhor assertividade em suas ações.

Leão: O Imperador

Vocês estarão com tudo na semana do Carnaval, leoninos! O Imperador no tarot é uma carta que remete a força do poder pessoal e destreza em suas ações. As pessoas tendem a sentir uma energia de segurança ao seu redor. Por isso, caso esteja pensando em iniciar algum projeto, pedir um aumento no trabalho ou se declarar para alguém, a hora é essa! O seu magnetismo estará em evidência.

Virgem: O Mundo

Um ditado já conhecido no Brasil é que o ano só começa após o Carnaval. Mesmo que não tenhamos as festas nas ruas, essa frase é bem verdade para os virginianos em 2022.. Durante o período de 28 de fevereiro a 4 de março, a carta O Mundo aponta que vocês terão a oportunidade de saldar pendências e encerrar ciclos, que talvez estavam se arrastando há algum tempo, para poderem colocar um ponto final e finalmente começarem um novo ciclo. A mudança é a lei da vida, virginianos!

Cartas ‘O Louco’, ‘A imperatriz’ e ‘O Homem Pendurado’ (Foto: Acerto / Dom de Fluir)



Libra: O Louco

Apesar desse Carnaval não ser com os tradicionais blocos de rua, librianos, vocês estarão livres, leves e soltos. É o que sinaliza a carta O Louco no tarot como as previsões para os dias 28 de fevereiro a 4 de março. Caso tenha disponibilidade, fazer uma viagem – até mesmo no estilo “bate e volta” – seria bem-aconselhado. Diversão e relaxamento são marcas do período, assim como vocês se “jogarem” em algo novo! Pode ser um projeto, um crush, ou um novo curso – a semana tende a ser bem movimentada.

Escorpião: A Imperatriz

Para as escorpianas que desejam ser mamães, a semana de Carnaval está bem favorável para conceber um filho, já que a carta para o período é ‘A Imperatriz’ no tarot. Ela considerada a grande mãe do oráculo. Para todos os nativos do signo é um ótimo momento para investir no autocuidado. Desse modo, ações como iniciar um tratamento estético, psicológico e renovação do visual são boas pedidas.

Sagitário: O Homem Pendurado

Muita calma nessa hora, sagitarianos! É o que diz a previsão do tarot para o Carnaval de vocês com a carta ‘O Homem Pendurado’. Esse arcano, como a própria imagem mostra, retrata um homem pendurado de cabeça para baixo para que se faça uma revisão do modo como está levando a vida. Por isso, durante essa semana, as coisas podem parecer arrastadas e alguns planos não se concretizarem. No entanto, procure não se lamentar sobre o que “não dá certo” e focar em atitudes diferenciadas para resolver os problemas persistentes.

Cartas ‘O Diabo’, ‘O Sol’ e ‘A Torre’ (Foto: Acerto / Dom de Fluir)



Capricórnio: O Diabo

Capricornianos, o momento não é para se deixar levar pela luxúria ou ambição! Como a carta de tarot regente para a sua energia da semana do Carnaval, adverte: curta com moderação! Vocês podem querer aproveitar o feriado para extravasar em bebidas ou até mesmo nas pessoas que ama através de algumas atitudes ciumentas. Assim, a alternativa é ter o momento de lazer com ponderação. Buscar o equilíbrio entre as suas relações é uma das questões para a ocasião. Aquário: O Sol

Na semana do Carnaval vocês estarão brilhando, aquarianos! Com a carta o Sol no tarot regendo as previsões da semana, que tal aproveitar que estamos numa cidade litorânea e pegar uma praia? As atividades ao ar livre são beneficiadas no momento, assim como ter atitudes para “se mostrar ao mundo”. Você já pensou em ter um perfil em alguma rede social falando sobre o seu hobby favorito? Essa semana os aquarianos estarão exalando um brilho especial. Aproveitem! Peixes: A Torre

Piscianos, a carta da semana de Carnaval é A Torre com a mensagem de que alguns dos seus planejamentos dentre os dias 28 a 4 de março podem acabar caindo por terra por questões maiores do que você. Pode ser uma perda de um cartão de crédito que complique todo o seu momento ou situações como: confiar na palavra de alguma pessoa e ela acabar traindo a sua confiança. O recomendável é se manter atento e com um plano “b” para lidar com alguns reveses cotidianos.