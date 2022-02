‘Domingão com Huck’: Ex-BBBs Maria e Barbara conversam com Tia Má

No ‘Domingão com Huck’ deste domingo (20), Luciano recebe duas ex-sisters no palco para o quadro ‘O Domingão tá vendo’. Maria, desclassificada na última terça do ‘BBB 22’, fala com o público pela primeira vez sobre o acontecimento que mobilizou os fãs do programa. A eliminada de terça-feira, Bárbara Heck, também participa da atração e comenta sobre os motivos que a levaram a receber 86,02% dos votos.