Dono de mercadinho é executado enquanto trabalhava

O dono de um mercadinho – identificado como José Carlos Barbosa Souto, de 47 anos, foi assassinado a tiros enquanto trabalhava, nessa sexta-feira (4), no município de Maragogi, na região do Litoral Norte de Alagoas. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado no povoado São Bento, na zona rural da cidade. Testemunhas…

Cortesia

O dono de um mercadinho – identificado como José Carlos Barbosa Souto, de 47 anos, foi assassinado a tiros enquanto trabalhava, nessa sexta-feira (4), no município de Maragogi, na região do Litoral Norte de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado no povoado São Bento, na zona rural da cidade.

Testemunhas informaram que dois criminosos se aproximaram do estabelecimento comercial da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. José Carlos não resistiu e morreu na hora.

Após o crime, uma guarnição pertencente ao 6° Batalhão de Polícia Militar (BPM) esteve no local, realizou rondas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito.

O corpo de José Carlos foi periciado e recolhido por equipes pertencentes aos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.