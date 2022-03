Dono do segundo carro envolvido em ataque contra o ônibus do Bahia é ouvido pela polícia

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O dono do segundo carro usado no ataque ao ônibus do Esporte Clube Bahia, prestou depoimento nesta segunda-feira (28). O homem, que é membro da Torcida Organizada Bamor, foi ouvido 6ª Delegacia Territorial (DT/ Brotas). O veículo foi apreendido e será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a Polícia Civil, a titular da unidade, delegada Francineide Moura, solicitou novas imagens de câmeras de vigilância. Oito pessoas já foram ouvidas e outras diligências também estão sendo realizadas para esclarecer a autoria do crime.

O ataque aconteceu na noite da última quinta-feira (24), quando o grupo seguia para a Arena Fonte Nova. O veículo levava o time e a comissão técnica para disputar jogo contra o Sampaio Corrêa. Durante a ocasião, o goleiro Danilo Fernandes e o lateral Matheus Bahia ficaram feridos.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) vai acompanhar as investigações da Polícia Civil do ataque contra o ônibus do Esporte Clube Bahia. O objetivo é que medidas legais sejam adotadas, com a conclusão do inquérito. Até o momento, membros da Torcida Organizada Bamor são suspeitos do crime.

Leia mais sobre Esportes em iBahia.com.