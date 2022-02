Don’t Look Up: como usar o filme na sua redação

Don’t Look Up: use o filme como repertório

O filme Don’t Look Up (Não Olhe Para Cima) foi lançado no ano de 2021 e obteve sucesso imediato, tanto no Brasil como em outras partes do mundo.

O longa retrata como a descoberta de dois astrônomos seria recebia por diferentes pessoas, incluindo a presidente dos Estados Unidos.

Don’t Look Up: repertório estratégico

Oo uso de repertórios dentro de uma redação é fundamental. Dessa maneira, se você deseja alcançar uma nota alta na redação dos vestibulares, da prova do ENEM ou dos concursos, é muito importante que você tenha na manga alguns repertórios originais e relevantes que possam ser usados ao longo do seu texto.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma dica de repertório atual e original que vai te ajudar a alcançar uma excelente nota na redação: o filme Don’t Look Up.

Vamos conferir, a seguir, alguns dos possíveis temas em que você pode inserir o filme como um repertório estratégico.

Negacionismo

O tema do negacionismo está em alta desde o início da pandemia e isso fez com que o mesmo fosse abordado por diferentes provas, com um destaque para os vestibulares.

Assim, caso você vá escrever uma redação sobre o tema “negacionismo”, utilize o filme Don’t Look Up: na obra, as pessoas não acreditam que o cometa (descoberto pelos cientistas) realmente irá se colidir com a terra. Grupos passam a criar teorias conspiratórios e a negar o fato, mesmo com a comprovação científica existente sobre ele.

A espetacularização

O tema da “espetacularização” (tornar alguma coisa um espetáculo) têm sido muito debatido por profissionais e acadêmicos. A grande discussão também está presente nas provas de vestibulares, que já abordaram o tema diversas vezes.

O filme Don’t Look Up aborda esse tema. No longa, os dois cientistas anunciam o fim do mundo, mas a notícia não parece causar medo. Ao invés disso, as pessoas passam a espetacularizar a notícia, realizando shows, memes e piadas sobre o tema.

As mídias sociais

As pessoas utilizam as mídias sociais para banalizar a notícia do fim do mundo, fazendo piadas e memes sobre o tema, além de desafios e vídeos.