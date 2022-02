Dos beijos à expulsão: veja como foi a trajetória de Maria no ‘BBB 22’

A trajetória de Maria, de 21 anos, no ‘Big Brother Brasil 22’ foi rápida, porém intensa. A ex-participante deixará saudades, afinal, a era uma das poucas sisters que movimentavam o game. A cantora foi expulsa nesta terça-feira (15) após ter acertado a cabeça de Natália Deodato com um balde durante o jogo da discórdia na segunda (14).

Pelo pouco do que foi visto de Maria, deu para perceber que a jovem é debochada, dona de uma personalidade forte, de reações únicas, mas também de uma força excessiva. Além, é claro, de possuir uma voz encantadora. Para quem não sabe, Maria é uma das vozes femininas das famosas músicas Poesia Acústica 2 e 3. O número das duas canções juntas chega a quase 1 bilhão de visualizações no Youtube.

Entrou para se jogar

Sem medo de julgamentos internos ou externos, Maria entrou no ‘BBB 22’ para se jogar. E ela deixou isso claro já no seu vídeo de estreia. Maria, na verdade, se chama Vitória Nascimento Câmara. Ela nasceu em Cidade Alta, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro.

“A maioria não está acostumada com pessoas periféricas e faveladas. Desde que entrei na indústria da música e do audiovisual, sou sempre subestimada por ser mulher, jovem, por vir de onde eu vim”, afirmou em entrevista em Gshow.

Vida amorosa

Abertamente bissexual, Maria protagonizou diversos beijos com Linn da Quebrada nas últimas semanas. Ela também foi a responsável por estrear o edredom com Eliezer. A cantora enquadrou o “Pipoca” e o chamou para o quarto. Mesmo com a pressão, Eli não cedeu aos desejos e os dois foram os primeiros do elenco a transarem.

Clã das expulsas

Maria era um excelente nome do ‘BBB 22’ e agora se junta a ex-participantes que também marcaram em suas respectivas edições: como Ana Paula Renault (BBB 16) e Hariany (BBB 19).