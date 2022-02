Douglas acredita que o paredão que eliminou Rodrigo é falso: ‘desisto’

As especulações continuam na casa do BBB 22 após a eliminação de Rodrigo. Em conversa com Arthur, Scooby e Tiago, Douglas criticou o comportamento do gerente comercial e afirmou acreditar que se trata de um paredão falso.

“Não sei. Se não for aqueles paredões de mentira, aí eu vou acreditar em tudo q vem acontecendo até agora, meu coração, tudo certo, meu game. Agora se for, aí eu desisto”, especulou o brother.

Tiago Abravanel acalmou o aliado: “A gente tem que levar de uma maneira leve”, declarou.

Vale lembrar que Rodrigo foi realmente o segundo eliminado do BBB 22. Ele levou 48% dos votos em paredão disputado com Jessi e Natália.