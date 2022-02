Douglas desabafa sobre paredão: ‘perseguido’

Arthur Aguiar e Douglas Silva desabafaram na noite desta segunda-feira (7) sobre a sensação de estar no paredão pela primeira vez. Os integrantes do grupo camarote declaram que choraram após serem indicados, e o ator de ‘Cidade de Deus’ declarou que se sente perseguido.

“Chorei. Me sinto muito injustiçado, perseguido, mas não tem o que fazer. É o estilo de jogo das pessoas. Tem que conviver com isso”, começou o brother.

Ele ainda se questionou sobre as pessoas não terem o procurado para conversar. “Se as pessoas quisessem me falar o porquê, […] iriam falar. Até porque não tem problema nenhum falar. Mas aí fico pensando: não é a convivência? O que é?”, questionou.

Douglas disputa a permanência na casa ao lado de Arthur Aguiar e Naiara. Não deixe de votar em nossa enquete.