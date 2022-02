Douglas é o novo anjo da semana no ‘BBB 22’; veja quem ficou no monstro

Douglas Silva levou a melhor e venceu a prova do anjo no ‘BBB 22’. O ator disputou a finalíssima contra Laís.

“A Prova será da seguinte forma: vocês vão encostar o capacete neste celular, pés dentro do círculo, se segura para não cair porque o celular vai girar. Se levantar a cabeça, a gente vai ter que começar tudo de novo. Então, não levante a cabeça. Quando eu der o ‘valendo’, vocês estão autorizados a correr para a piscina de bolinhas. Nesse momento, vai começar um som. Na piscina, vocês devem encontrar o card que representa esse som. Achou o card, aperta o botão ali no fim, depois da piscina. Ganha a disputa o primeiro a apertar o botão segurando o card correto na mão. E apenas o card correto! Depois de bater no botão, vamos conferir o resultado. Você pega o card, leva até o celular grandão e coloca lá no celular grandão. Aí, lê a mensagem que vai aparecer na tela. Nessa tela, que está nas costas de vocês. O card tem que corresponder à playlist que estará no telão”, explicou Tadeu.

Monstros da semana