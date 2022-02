Droga Raia abre 194 vagas de emprego pelo Brasil

A Droga Raia, maior empresa do segmento farmacêutico no país, abre 194 vagas de emprego disponíveis para profissionais especializados em diversas funções pelo Brasil. Acompanhe os cargos disponíveis e todas as informações sobre como se candidatar!

Droga Raia com oportunidades em todo o país

A Droga Raia está entre as principais empresas do setor farmacêutico no Brasil, com unidades e colaboradores em todas as cinco regiões brasileiras. Com novas oportunidades, a companhia está recrutando novos talentos que atendam a todos os requisitos exigidos!

Veja as vagas disponíveis e mais informações sobre as exigências de cada função:

Jovem Aprendiz : cursando ensino médio e não ter participado do programa anteriormente;

: cursando ensino médio e não ter participado do programa anteriormente; Atendente de Farmácia : ensino médio completo e idade superior a dezoito anos;

: ensino médio completo e idade superior a dezoito anos; Estagiário em Farmácia : cursando nível superior em farmácia;

: cursando nível superior em farmácia; Farmacêutico : graduação completa, experiência na função e idade superior a dezoito anos;

: graduação completa, experiência na função e idade superior a dezoito anos; Atendente de Loja : ensino médio completo e idade superior a dezoito anos;

: ensino médio completo e idade superior a dezoito anos; Atendente : ensino médio e dezoito anos completos;

: ensino médio e dezoito anos completos; Orientador de Loja : ensino fundamental e dezoito anos completos;

: ensino fundamental e dezoito anos completos; Farmacêutico (exclusivamente para PCD): graduação completa em áreas relacionadas e experiência na função.

A companhia oferece cargos exclusivos para candidatos PCD e para quem está buscando a oportunidade do primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho, com vagas que não exigem experiência anterior em todo o Brasil.

Como se inscrever

Quer fazer parte da empresa Droga Raia? Para se inscrever é necessário atender todos os requisitos que estão especificados em cada link das vagas, feito isso, basta clicar no link “candidate-se” ao final da página, e preencher seu currículo profissional inserindo todos os campos obrigatórios. As inscrições poderão ser realizadas através do site de participação.

