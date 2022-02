Droga Raia abre 195 vagas de emprego; veja funções

A Droga Raia, maior companhia do varejo farmacêutico no Brasil, abre 195 vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas de atuação. Confira as funções e como realizar a sua candidatura!

Droga Raia anuncia oportunidades em estados brasileiros

A Droga Raia, maior companhia do varejo farmacêutico no Brasil, foi fundada no ano de 2011 e hoje está presente em mais de vinte estados, possuindo duas mil unidades em diversas cidades do país. Acompanhe as oportunidades oferecidas pela empresa:

Farmacêutico;

Jovem Aprendiz;

Atendente de Loja;

Atendente de Farmácia;

Estagiário em Farmácia;

Orientador de Loja;

Farmacêutico – exclusivamente para PCD;

Orientador de Estacionamento;

Consultor de Beleza;

Operador de Caixa.

As mesmas vagas estão disponíveis em diversas unidades da empresa, situadas por todo o Brasil. Para se inscrever os profissionais devem atentar-se a região que estará se candidatando, a fim de evitar transtornos futuros.

Todas as chances exigem experiência anterior na função, com requisitos que vão desde o ensino médio completo, até graduação em áreas relacionadas, exceto as vagas de estagiário e jovem aprendiz.

Como realizar sua candidatura

Para ocupar uma das funções ofertadas pela Droga Raia, os interessados deverão atender aos requisitos mínimos e realizar o preenchimento de seu currículo profissional de forma virtual, através do site de inscrição.

A empresa garante salários compatíveis e disponibiliza aos contratados um pacote de benefícios, onde estão inclusos plano médico, assistência odontológica, auxílio academia, auxílio farmácia, participação de lucros e resultados, auxílio desenvolvimento, vale transporte, convênio com empresas parceiras e seguro de vida.

