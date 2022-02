Duas lojas Americanas são roubadas na madrugada desta quinta (24) em Salvador

De acordo com a 9ª CIPM, responsável pelo policiamento no bairro de São Caetano, a unidade não foi acionada para atendimento de ocorrência dessa natureza. Em nota, a companhia informou que foi acionada com a informação e que o alarme de uma loja de variedades na Rua Genaro de Carvalho, no bairro de Castelo Branco, havia soado.

No local, a guarnição manteve contato com os responsáveis pela segurança do estabelecimento, onde foi constatado que uma das portas estava danificada e com sinais de arrombamento. Foi realizada uma varredura no interior da loja e os funcionários relataram não darem falta de nenhum produto. Os policiais realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Os funcionários foram orientados a registrarem queixa na delegacia.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com.