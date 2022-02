Duas mulheres morrem em acidente na AL-115, em Igaci; Veja vídeo

Um acidente de trânsito, registrado neste domingo de carnaval, 27, deixou duas vítimas fatais e dois feridos, na AL-115, nas proximidades do município de Igaci, Agreste de Alagoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, tratou-se de uma colisão entre dois carros, um Hilux e um Kicks, seguido de capotamento. Uma das vítimas, ainda não…

De acordo com o Corpo de Bombeiros, tratou-se de uma colisão entre dois carros, um Hilux e um Kicks, seguido de capotamento. Uma das vítimas, ainda não identificada, morreu no local, a outra, uma senhora de 70 anos, identifcada apenas como Dona Sara, chegou a ser socorrida, mas veio a óbito no Hospital de Emergência do Agreste (HE), em Arapiraca

Outros dois feridos foram atendidados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o HE. Um dos feridos identificado como Wadson Miranda da Silva, 29 anos, está passando por cirúrgia na unidade e outro homem ainda não identificado, recebeu atendimento e foi liberado.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.