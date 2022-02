Duas mulheres são presas suspeitas de participar do assassinato de motorista em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia

Duas mulheres foram presas, suspeitas de participar do assassinato do motorista por aplicativo, Jorge Alberto Albuquerque de Carvalho, no bairro de Itapuã, em Salvador. As prisões ocorreram nesta sexta-feira (11).

As duas já estavam custodiadas na 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, após terem praticado um roubo. Agora, elas tiveram o mandado de prisão preventiva cumpridos pela suspeita de participar do crime que vitimou o motorista.

“As diligências continuam em três bairros de Salvador, no intuito de localizar mais envolvidos no crime”, explicou a titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Zaira Pimentel.

Na ação realizada policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um homem suspeito de homicídio na Boca do Rio também foi conduzido para ser ouvido.

Relembre o caso

Um motorista por aplicativo foi morto a tiros, na última sexta-feira (4), durante uma corrida no bairro de Itapuã. De acordo com informações do g1 Bahia, Jorge Alberto Albuquerque, de 49 anos, foi vítima de um assalto cometido por um casal por volta das 21h. Ele foi atingido na cabeça.

Tudo aconteceu na rua Engenheiro Everaldo Freitas. Jorge chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.