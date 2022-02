Duas pessoas são encontradas mortas em cova com mãos amarradas na Chapada Diamantina

Foto: Reprodução/Se Liga Chapada

Na última terça-feira (15), um homem e um adolescente foram encontrados com marcas de espancamento, em uma área rural do município de Itaetê, na Chapada Diamantina. Segundo a Polícia Civil, eles estavam desaparecidos desde sábado (13), após saírem para fazer um passeio a cavalo.

De acordo com o g1 Bahia, as vítimas foram identificadas como Rian Cruz dos Santos e Gleisy Kelly Santos Rocha. Não há informações sobre as idades, relações entre os dois ou enterros.

Ainda segundo a Polícia Civil, os familiares das vítimas encontraram os corpos dentro de uma cova rasa, no alto de um morro. O local fica em uma área de matagal no povoado de Lagoa Preta.

Tanto o homem quanto o adolescente foram encontrados com as mãos amarradas para trás. A polícia também informou que a familiar de um dos mortos chegou ao local onde os corpos estavam após ver os cavalos amarrados em uma árvore na região. Ela não suspeita o que provocou o crime.

A delegacia territorial de Itaetê investiga as circunstâncias do caso. A autoria e motivação ainda não foram esclarecidos. Ninguém foi preso até o momento.