Dublador de Wolverine, Isaac Bardavid morre aos 90 anos

Nesta terça-feira (1°), morreu o dublador Isaac Bardavid, aos 90 anos. O artista estava internado tratando um enfisema, doença degenerativa que agride os tecidos do pulmão. Ele estava fazendo o tratamento em um hospital de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Conhecido por ser dar voz aos personagens Wolverine, de X-Men e do Tigrão do Ursinho Pooh, a informação foi dada pela família em publicação no Instagram.

“O quadro hospitalar do Isaac estava ok, controlado, mas o pulmão resolveu parar de oxigenar o corpo, mesmo intubado, mesmo recebendo oxigênio pela máquina, os alvéolos não davam conta de transmitir o oxigênio recebido para o sangue. O sangue ficou ácido demais (com taxa de oxigênio muito baixa) e por conta disso o coração falhou. Os médicos tentaram reanimação, mas o corpo já está muito cansado”, começou a nota.

“Isaac sempre fazia os outros sorrirem, sempre fazia piadas, sempre estava feliz. Ele já se perguntava a algum tempo “porque ele ainda estava vivo”, pois nessa pandemia ele recebeu muitas notícias de amigos dubladores morrendo, ele ficava cada vez mais triste e sem entender como pessoas jovens estavam indo tão antes dele. Questionamentos à parte, Isaac se foi, mas seus trabalhos ficarão aí, sua voz é imortal enquanto vocês se lembrarem dele. Quem gosta de leitura tbm pode tê-lo com seus livros. O segundo livro dele está para ser finalizado agora em fevereiro. É triste saber que ele não viu seu segundo livro pronto. Como era o projeto favorito dele, eu nem me meti nas escolhas, mas algumas coisas ainda não estavam decididas, então irei tomar as rédeas do projeto do livro para poder finalizar as questões pendentes e passar mais detalhes a vocês”, finaliza o texto.

Bardavdid também ficou conhecido por dublar a versão brasileira do “Esqueleto”, vilão da franquia “He-Man”, Odin em produções da Marvel Studios, Freddy Krueger, em “A Hora do Pesadelo”, entre tantos outros trabalhos.

Em trabalhos como ator, integrou o elenco de novelas como Escrava Isaura (1975), A Padroeira (2001) e O Cravo e a Rosa (2000). Seu trabalho mais recente foi no filme e série Carcereiros (2021).

Em 2017, Isaac chegou a conhecer o ator Hugh Jackman, responsável por interpretar Wolverine nos cinemas. O encontro aconteceu durante o programa “The Noite”, exibido pelo SBT e apresentado por Danilo Gentili.