Dueto entre Péricles e Ivete no ‘The Masked’ repercute na web: ‘melhores vozes do Brasil’

Foto: Globo

A abertura do The Masked Singer, neste domingo (13), foi pra lá de especial. Duas grandes vozes do Brasil se apresentaram no palco: Ivete Sangalo e Péricles.

Os artistas cantaram “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, eternizada na voz de Ivete, e “Melhor Eu Ir”, do pagodeiro mais romântico do país. A apresentação arrancou elogios nas redes sociais.

“As melhores vozes do Brasil! O que foi Ivete Sangalo e Péricles cantando ‘Melhor Eu Ir’? Que hino!”, disse uma internauta. Veja alguns dos comentários na web: