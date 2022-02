Dupla é detida por uso de notas falsas na região do Baixo Sul

Um homem e um adolescente que utilizavam notas falsas para realizar compras na cidade de Taperoá, na região do Baixo Sul, foram localizados, na quinta-feira (17), por equipes da 33a Companhia Independente da Polícia Militar, de Valença.

As guarnições chegaram até eles depois de comerciantes informarem sobre uma dupla que estava comprando mercadorias e pagando com dinheiro falso. Após varreduras, os dois foram encontrados no centro da cidade.