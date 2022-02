Dupla é presa aplicando golpe contra idosos em agência bancária no interior da Bahia

Um casal foi preso aplicando golpes em idosos, dentro de um agência bancária no município de Tabocas do Brejo Velho, interior da Bahia. Policiais da Delegacia Territorial (DT) e da 30ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), executaram a prisão na última quarta-feira (2).

Segundo o titular da DT/Tabocas do Brejo Velho, delegado Paulo Víctor Muniz, a dupla se passava por vendedores de colchões magnéticos e superfaturava o valor do produto.

“No local, os policiais constataram que o homem havia acabado de utilizar o cartão bancário de uma idosa, de forma indevida, sob alegação de ajuda para sacar o dinheiro e realizar o pagamento do produto”, informou.

O delegado explicou que após a suposta venda do colchão, a dupla levava os idosos até agências bancárias para fazerem empréstimos. Eles alegavam que o valor seria utilizado para pagar o produto.

“Após a suposta venda do colchão, os estelionatários levavam os idosos até as suas respectivas agências bancárias, em seguida faziam um empréstimo consignado no nome das vítimas, sob alegação de que a operação deveria ser realizada para pagar o colchão. Em seguida, eles repassavam os valores para contas de comparsas”, complementou o delegado.