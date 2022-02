Durante briga de facções, motoristas invadem contramão no Dique do Tororó

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Para fugir de uma briga de facções, motoristas que estavam na região do Dique do Tororó invadiram a contramão, na tarde do sábado de carnaval (26). Imagens que estão circulando nas redes sociais mostram um condutor assustado e bandidos correndo pela pista com armas em punho.

Testemunhas contaram que, por volta das 15h45, os suspeitos invadiram a pista. Minutos antes, mais de 50 disparos puderam ser escutados pela comunidade.

Até a última atualização desta reportagem, a Polícia Civil e Militar não se pronunciaram sobre o caso.