Durante briga no ‘BBB22’, Gustavo dispara contra Larissa: ‘Vai lá, plantinha’

“Se quiser falar algo pra mim, fala na cara”, disse Gustavo para Larissa sobre o queridômetro. No mesmo instante a sister reagiu: “Meu bem, se a carapuça serviu, eu não posso fazer nada”. Em seguida, o advogado insinuou que Larissa entrou no jogo acomodada: “Não é carapuça, Larissa, eu peguei você falando de mim na cara. Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar, eu não quis“.

O dia já começou com treta e discussão no ‘BBB22’. Os integrantes da casa de Vidro, Gustavo e Larissa protagonizaram uma briga, depois que o brother ouviu uma crítica da colega.

“Faça teu jogo que eu faço o meu”, declarou Gustavo, que, recebeu como resposta que ele não é o único estrategista da casa. “Você não é o único aqui que sabe jogar não”, disse a sister.

Antes de finalizar e entrar no quarto, o brother finalizou a discussão sem papas na língua: “Vai lá, plantinha”. A dupla entrou na casa no último domingo (13) e desde então Larissa tem criticado a forma como Gustavo tem conduzido o jogo. O brother também foi alvo de críticas de Bárbara, eliminada no programa de terça-feira (15).