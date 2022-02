Durante festa no ‘BBB 22’, Maria deixa top cair e mostra demais; veja vídeo

Durante a festa no “BBB 22” na madrugada deste sábado (12), Maria se empolgou na dança e passou por um momento inusitado.

A atriz apoiou as mãos e pés no chão para o passo ousado e acabou deixando a parte de cima look ceder. A sister ficou com os seios de fora e foi alertada por Douglas Silva.

“Maria, seu peito! Seu peito!”, gritou o brother. A cantora precisou parar a dança para voltar ao quarto e trocar a peça de roupa para não se preocupar mais com a queda do top.

Veja vídeo do momento: