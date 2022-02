Durval Lelys e Tuca Fernandes agitam foliões em Salvador; veja fotos

Durval Lelys e Tuca Fernandes declararam aberta a temporada de carnaval em Salvador no último sábado (26). Os músicos se apresentaram no “Baile Barra Ondina”, no Clube Espanhol, e levaram diversão aos foliões.

Durante o show, Durval falou sobre sua saudade do carnaval de rua na capital e ainda contou sobre sua história com a data. Já Tuca cantou uma versão acústica de “Baianidade nagô” e se disse emocionado com o momento.

“O último carnaval que senti essa energia e ouvi o povo cantando com essa intensidade, foi em 2020. Quis sentir essa emoção de novo e foi incrível. Essa realmente é a minha galera!”, contou.

Veja as fotos:

Fotos: Sércio Freitas

