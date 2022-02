É hoje! Brothers terão que apertar botão misterioso para liberar ‘Casa de Vidro’

Os dois novos participantes do “BBB 22” chegam na casa mais vigiada do Brasil na manhã desta sexta-feira (11), mas os brothers que já estão confinados precisarão correr um risco para liberar a “Casa de Vidro”.

Segundo informações do site F5, da “Folha”, um botão misterioso será instalado na casa e apenas se for pressionado mostrará os novos participantes isolados no local onde fica a academia.

A TV Globo fará um plantão especial às 10h45, para mostrar o botão que revelará Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo. Ao mesmo tempo, a votação para decidir se os dois entram ou não no ‘BBB’ será iniciada.