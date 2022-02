É hoje! Léo Santana, Parangolé e Tayrone se apresentam no Bahia Folia em Casa

Não é um carnaval típico, mais uma vez. Mas por aqui no iBahia nós decidimos matar um pouco da saudade da festa com muita alegria e música!

Começa hoje, aqui no iBahia, a exibição do programa especial do Bahia Folia em Casa, com os shows completos de Léo Santana e Parangolé e a participação especial de Tayrone.

O programa conta com a apresentação de Ana Mametto e as participações da dançarina Juliana Paiva, com o quadro Bloco da Ju, e do influenciador Ivan Mesquita com o “Papo com o Cêro”.