É o amor! Número de divórcios na Bahia é o menor em sete anos

Se poucas pessoas se casaram em 2020, reflexo da pandemia de Covid-19, o número de casais pedindo divórcio também diminuiu se comparado com 2019. O total de dissoluções de uniões formais foi o menor em 7 anos no estado e em 13 anos na capital. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE)

Em 2020, na Bahia, foram registrados 15.864 divórcios judiciais ou por escrituras, o menor número desde 2013 (quando haviam sido concedidos 15.840 divórcios). O total de divórcios em 2020 no estado foi 21,0% menor do que o registrado em 2019 (20.087), o que representou menos 4.223 dissoluções de um ano para o outro.

Foi o segundo recuo seguido no número de divórcios na Bahia, que já havia caído na passagem de 2018 para 2019, após três anos consecutivos de crescimento.

O estado é o terceiro com maior diminuição de divórcios, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. No Brasil como um todo, o número de divórcios também caiu em 2020 (-13,6%), chegando a 331.185 registros, ou menos 52.101 do que o total registrado em 2019.

Em Salvador, a redução do número de divórcios foi ainda mais intensa. Em 2020, foram registrados 2.702 divórcios judiciais ou por escritura, quase metade (-47,6%) do número de 2019 (que havia sido de 5.159), o que representou menos 2.457 dissoluções em um ano. Na capital, o total de divórcios em 2020 foi o menor desde 2007 (quando haviam sido registrados 2.241).

A redução das dissoluções de casamentos em Salvador também foi a segunda consecutiva, depois de cinco anos seguidos de alta nessa estatística (2014 a 2018).