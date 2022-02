É o Tchan é a última atração do Fuzuê de Verão; assista

Foto: Reprodução/Instagram

Depois da estreia com Léo Santana e das passagens de inúmeras atrações – como Harmonia do Samba, Timbalada, Psirico, Lincoln, Tayrone e Parangolé – a Bahia FM, recebe a última atração do Fuzuê de Verão nesta quarta-feira (23). Maurício Habib e Michely Santana se encontram com a banda É o Tchan, às 12h, no estúdio da rádio.

E é claro, que transmissão oficial do programa é do portal iBahia. Além disso, os artistas participam do quiz ‘iBahia sem baratino‘, que é um quadro de perguntas e respostas enviadas pelos fãs e pela redação do portal.

Fuzuê de Verão com É o Tchan

Quando? quarta-feira, 23 de fevereiro

Onde? Sede da Rede Bahia, com transmissão ao vivo YouTube do iBahia, a partir das 12h