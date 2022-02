É treta! Arhur escuta indireta de Maria e rebate: ‘fica aqui e fala’

O clima ficou pesado entre Maria e Arthur na madrugada desta terça-feira (1). É que a sister passou pela cozinha e tratou logo de soltar uma indireta para o cantor, que resolveu tirar satisfação.

“Meus parabéns, você é um grande jogador. Ótima estratégia pra descobrir voto. Te admiro como jogador”, declarou a artista.

“Ué, fala aí, pô. Você fala e sai andando. Fica aqui. Fica aqui e fala, pô”, rebateu o cantor.

Maria saiu responder Arthur e desabafou com os participantes do Quarto Lollipop.

“Ele me botou na parede ao vivo no programa no jogo da discórdia, eu não tinha porque mentir. Ele falou ‘uma pessoa que me decepcionou e pode ter votado em mim’. Eu vou fazer a sonsa em rede nacional?”, comentou Maria.