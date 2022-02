EACH USP: Cursinho pré-vestibular popular recebe inscrições para turmas de 2022

O Cursinho Popular EACH-USP recebe inscrições para a formação de novas turmas até o dia 12 de fevereiro. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

Ao todo, o cursinho oferta 120 vagas para as turmas de 2022, sendo 60 para o período vespertino e 60 no noturno. O curso reserva 70% das vagas para pretos, pardos e indígenas.

O cursinho pré-vestibular tem como objetivo preparar estudantes para as provas de vestibulares e outros exames, principalmente para o processo seletivo da Fuvest e para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

As inscrições para as turmas de 2022 são abertas a estudantes que já tenham concluído o ensino médio ou que vão concluir até o fim deste ano. Além disso, as turmas são exclusivas para residentes do estado de São Paulo.

A seleção de candidatos será feita em duas etapas. A primeira etapa, responsável por 70% da composição da nota, consiste na avaliação socioeconômica dos inscritos. Já a segunda etapa conta com a aplicação de provas on-line, cujo resultado é responsável por 30% da composição da nota.

A aplicação das provas está prevista para os dias 12 e 13 de fevereiro ou 19 e 20 de fevereiro e contarão com questões sobre o conteúdo programático do ensino médio. A divulgação do resultado está prevista para o dia 14 de março.

Sobre o Cursinho EACH-USP

O Cursinho Popular EACH-USP é mantido por alunos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP (Universidade de São Paulo USP).

Nos últimos semestres, as aulas foram remotas devido à pandemia da Covid-19. De acordo com o EACH-USP, há a previsão de retomada das aulas presenciais neste ano. Desse modo, as aulas serão na EACH, das 14h às 18h45 para a turma do vespertino, e das das 19h às 22h45 para a turma do noturno.

Acesse o Manual do Processo Seletivo para mais informações.

