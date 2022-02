Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o Museu de Valores será o primeiro Museu de Economia da América do Sul.

Economia : Banco Central do Brasil e o Museu de Valores

O Banco Central do Brasil (BCB) informou que as obras vão começar em junho deste ano. O novo museu tem previsão de inauguração em 2024. Os recursos são do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), informa a instituição em sua plataforma oficial. O Museu de Valores do Banco Central passará por uma grande transformação nos próximos dois anos, informa o próprio Banco Central do Brasil (BCB) em divulgação oficial.

Obras previstas até o final de 2023

As obras devem começar em junho, a depender da licitação para contratação da empresa responsável pela execução. O Banco Central do Brasil (BCB) informa que a previsão para o fim dos trabalhos é dezembro de 2023, quando, então, terá início a montagem do espaço, cuja estimativa é de seis meses.

Os recursos que fizeram a ideia sair do papel são do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, informa a instituição. As obras foram precedidas da elaboração do Plano Museológico, isto é, o planejamento estratégico do Museu.

O espaço, assim como o conteúdo do Museu, será totalmente reformulado. De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), o projeto de reforma dos mais de 3 mil metros quadrados foi desenvolvido integralmente pela equipe de engenheiros e arquitetos do Banco Central do Brasil (BCB) em colaboração estreita com a equipe do Museu.

Metodologia Building Information Modeling – BIM

A modelagem do projeto de reforma utilizou a metodologia Building Information Modeling – BIM, uma forma revolucionária de projeção, construção e conservação de edifícios, por meio de criação de modelos 3D com elementos ricos em informações e dados compartilhados.

Sendo esta uma metodologia que traz mais qualidade para o projeto e diminui o desperdício na obra e o risco de retrabalho, informa o Departamento de Infraestrutura e Gestão Patrimonial do Banco Central do Brasil (BCB).

Acessibilidade e segurança

Além da implementação de uma nova exposição, a reforma vai permitir uma visita com mais conforto para diferentes perfis de público e desenvolver um ambiente mais seguro e acessível, considerando o aumento esperado do número de visitantes, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).

Rampas e lajes, por exemplo, serão retiradas para que o piso fique no mesmo nível e dê mais acessibilidade ao visitante. O Banco Central do Brasil (BCB) informa que serão construídas áreas para atendimento do público escolar e de famílias, com salas multiuso, banheiros amplos, guarda-volumes e sala de amamentação, além da nova lojinha. O Museu de Valores é relevante para a educação financeira da população e para o entendimento do cenário econômico atual.