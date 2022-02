Economia circular: você sabe o que é?

Esse novo conceito busca aliar o bom uso dos recursos que a natureza proporciona à prosperidade econômica. Tal fato deve ocorrer através do melhoramento dos processos nas fábricas, ou seja, que demandem menos recursos naturais, também criando produtos mais duradouros e/ou passíveis de renovação. Ou seja, a economia circular busca criar um futuro mais viável tanto economicamente quanto para a natureza. Entenda melhor com o Notícias Concursos nesta segunda-feira (20).

Conheça mais sobre o conceito de economia circular

Esse modo de pensar na produção é uma tentativa de melhorar nossos processos de criação, fabricação e uso de produtos. É uma nova forma de pensar o consumo e rever as relações com o meio ambiente que nos rodeia. A economia circular tornará nosso desenvolvimento possível em um mundo com recursos mais escassos.

Há muito vem se falando nessa palavra, mas sua aplicação no dia a dia da sociedade é quase impossível pela forma como estamos consumindo. Estudos já mostraram que o planeta não dispõe da quantidade de matéria-prima que demandamos. A conta não fecha, pois, em determinado momento, não terá como se produzir mais nada devido à falta de insumos.

A economia circular vem como uma resposta a essa demanda econômica e também à demanda da natureza em reduzir a exploração. De acordo com a ISO – Organização Internacional de Normalização, o conceito de circular vem de adição, retenção e regeneração dos recursos. Basicamente um estímulo à produção de produtos que durem mais, e quando não puderem mais serem utilizados que seja possível a reciclagem.

Princípios que regem o conceito

Os princípios que regem essa modalidade são: diminuição de retirada de matéria-prima, reutilização de produtos, bem como otimização dos processos e também do uso de mercadorias. Entre os benefícios da adesão à economia circular estão:

Minimização da poluição;

Redução do aquecimento global;

Maximização dos processos de reciclagem;

Melhoramento de processos de produção, visando gerar o máximo de valor possível com o mínimo de matéria.

Engana-se quem pensa que todo esse movimento deve partir das empresas e do Governo. Ademais, toda ação é um reflexo da forma como os consumidores agem. As demandas são geradas pela própria população e seus modos de consumo determinam os modos de produção. A aquisição desenfreada de produtos, o mau uso dos recursos naturais e o desperdícios são ações contraproducentes à economia circular.

