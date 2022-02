Economia: como ingressar na área de Web Design e como é este mercado?

Um dos maiores fenômenos vistos desde o início da pandemia, no começo do ano de 2020, foi o surgimento de novas posições e oportunidades de trabalho relacionadas à tecnologia, desenvolvimento de conteúdo e muitas outras que oferecem a possibilidade de exercício da função de maneira remota, algo que se tornou via de regra ao longo da pandemia.

Grande exemplo disso está no número de pequenos novos empreendimentos durante a pandemia, devido principalmente, à recessão econômica e ao comprometimento do mercado de trabalho.

Dentro deste quadro econômico, diversas pessoas optaram por trabalhar de maneira autônoma, seja em pequenos empreendimentos ou como freelancer, buscando contornar a crise financeira, econômica e política que chegou no país junto com a pandemia.

Junto com o avanço de pequenos empreendimentos, aliado com o avanço da tecnologia no mercado de trabalho, diversas posições relacionadas à este nicho estão em grande evidência atualmente, como por exemplo:

Web Designer Criador(a) de Conteúdo Escritor Jornalista Gestão de Tráfego Digital

Além destas, diversas funções ainda inseridas neste nicho estão extremamente em alta, atualmente, principalmente por causa do avanço da pandemia que não parece cessar tão cedo.

No entanto, na reportagem especial de hoje, iremos focar na profissão de Web Designer e entender um pouco mais sobre esta área de atuação, através de questões como cursos de Web Design online, presenciais, duração destes cursos e o mercado de trabalho na área.

Cursos superiores e técnicos na área de Web Design

Para compreender de maneira mais clara as competências, funções, atuações e requisitos para se tornar um Web Designer, é preciso primeiro entender um pouco mais sobre como adquirir um certificado de atuação profissional nesta área, seja de um curso técnico ou de um curso superior oferecido por uma instituição de ensino superior.

Contudo, em instituições de ensino superior, vulgo universidades públicas, a área de Web Design tende a ser uma especialização que conta com diversos temas e aplicações, logo após os anos iniciais de graduação.

Conteúdos como análises de SEO, gestão de tráfego de websites e até cursos de HTML e CSS para iniciantes e experts são vistos ao longo desta especialização, por exemplo.

Mas onde é possível estudar e se tornar um profissional competente nesta área? De acordo com a plataforma especializada em mercado de trabalho e ensino superior, Guia da Carreira, há mais de 150 faculdades espalhadas pelo país que oferecem cursos na área.

Sobretudo no contexto atual, a área de Design, mais especificamente a área de Web Design está em alta de maneira nunca antes vista. Portanto, o que não falta são cursos técnicos e superiores para ingressar neste campo.

Portanto, para se tornar um Web Designer com capacitação comprovada, o primeiro passo é a realização de cursos e especializações que garantam esta capacitação, como vestibulares e cursos técnicos.

Como é a área de Web Design e o que é visto neste curso?

Ainda conforme publicação da plataforma Guia da Carreira, o momento atual é de relevância para os profissionais do Web Design, que podem atingir esta área de atuação através de diversos cursos superiores e especializações, como por exemplo:

Design Gráfico Design de Animações Design de Games Programação Ciências da Computação

Todos estes cursos abordam, direta ou indiretamente, conceitos que são essenciais para a formação de um Web Designer e de qualquer outro profissional que esteja envolvido na área, como um gestor de tráfego digital.

Portanto, em uma universidade é pouco provável que o curso de Web Design seja disponibilizado desta forma. Mas, pelo contrário, é uma área que é extremamente necessária e está inserida em várias outras, como visto acima.

Algumas das competências necessárias para este profissional se destacar no mercado de trabalho, frente à seus competidores, são a edição de imagens, o domínio de linguagens como XHTML e CSS e principalmente o domínio na utilização de diferentes softwares.

Mercado de trabalho e reconhecimento profissional

Hoje, praticamente a maior parte das empresas, empreendimentos e negócios precisa de um Web Designer e um gestor digital que irá buscar a impulsão das páginas digitais da empresa, como mídias sociais, gestão de conteúdo e gestão de clientes.

Portanto, observando as possíveis atuações e atribuições deste profissional, se torna clara a relevância e importância dos Web Designers em uma sociedade cada vez mais tecnológica.

Contudo, muitas vezes o reconhecimento profissional e financeiro não acompanha toda a capacitação e esforço destes profissionais. O salário garantido à um Web Designer é extremamente variável, flutuando entre um salário mínimo para iniciantes, até um salário de cerca de 5.000 reais mensais para profissionais com mais experiência de atuação na área.

Por fim, a área de Web Design é certamente uma das mais procuradas e influentes para o futuro de diversas áreas, devido à comunicação e à necessidade de domínio digital.