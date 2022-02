O Banco Central do Brasil (BCB) divulgou no último dia 24, dados relevantes sobre as operações de crédito e outros fatores relevantes para a economia, considerando toda a inconstância do cenário econômico atual.

Economia: crédito livre não rotativo

Conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB), no crédito livre não rotativo, o ICC situou-se em 25,0% a.a., com variações de 0,6 p.p. em janeiro e de 2,4 p.p. em 12 meses. O spread geral do Indicador de Custo do Crédito (ICC) aumentou 0,4 p.p. no mês, para 12,7 p.p., acumulando elevação interanual de 0,7 p.p.

Taxa média de juros das novas contratações

Dessa forma, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que a taxa média de juros das novas contratações realizadas em janeiro atingiu 25,3% a.a., elevações de 1,0 p.p. no mês e de 5,2 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim sendo, o spread bancário das concessões registrou aumento mensal de 0,5 p.p. e de 0,4 p.p. em doze meses, situando-se em 16,2 p.p.

Operações de crédito com recursos livres

Nas operações de crédito com recursos livres, a taxa média de juros alcançou 35,3% a.a. em janeiro, altas de 1,5 p.p. no mês e de 6,9 p.p. em relação a janeiro do ano anterior, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Operações com pessoas jurídicas

Assim sendo, o Banco Central do Brasil (BCB), nas operações com pessoas jurídicas, a taxa média de juros situou-se em 21,3% a.a. (+1,6 p.p. no mês e + 6,1 p.p. em doze meses), enquanto nas realizadas com as famílias, a taxa média de juros alcançou 46,3% a.a. (+1,3 p.p. no mês e + 6,9 p.p. em doze meses).

Elevação na inadimplência da carteira de crédito do sistema financeiro

Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que a inadimplência da carteira de crédito do sistema financeiro atingiu 2,5% em janeiro, alta mensal de 0,2 p.p. e de 0,4 p.p. na comparação interanual.

Operações de crédito livre

Esse movimento refletiu os incrementos mensais de 0,2 p.p. nas operações de crédito livre, para 3,3%, e de 0,1 p.p. nas de crédito direcionado, para 1,3%, define o Banco Central do Brasil (BCB) em divulgação oficial realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.

Informações relevantes para a economia nacional de forma abrangente

Para obter as informações de forma integral acesse o site oficial do Banco Central do Brasil (BCB). É relevante ressaltar que o Banco Central do Brasil (BCB) divulga diversas informações relevantes para a economia nacional de forma abrangente, por isso, é um canal importante para acompanhar o cenário econômico global, e, principalmente, as ações realizadas para direcionar a economia nacional.