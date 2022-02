O Banco Central do Brasil (BCB) informa pontos relevantes sobre a empregabilidade e sobre a economia nacional de forma ampla. Confira alguns pontos relevantes!

Economia e empregabilidade: a crise sanitária teve impacto heterogêneo entre atividades

A crise sanitária teve impacto heterogêneo entre atividades, sendo mais atingidas aquelas de maior interação social ou que não podem ser executadas remotamente, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em seu site oficial.

Algumas atividades se recuperaram mais rapidamente, enquanto outras permaneceram significativamente abaixo do nível pré-crise, relata o Banco Central do Brasil (BCB). Nesse sentido, a participação de atividades que tiveram impacto mais acentuado e duradouro da pandemia influenciou na recuperação da população ocupada (PO) em cada região.

Efeito composição e efeito específico

Além desse efeito composição (EC), há o efeito específico (EE) da região, decorrente de diferenças da variação da população ocupada (PO) dos grupos naquela localidade em relação à média nacional desses mesmos grupos.

Sendo assim, a partir desses componentes é possível decompor a diferença no crescimento da população ocupada (PO) de cada região em relação à média nacional. Dessa forma, a magnitude do efeito composição (EC) prevaleceu sobre a do efeito específico (EE) apenas no Sul, onde foi positiva e correspondeu a quase toda a diferença da variação da população ocupada (PO).

A estrutura do emprego local e a economia

A estrutura do emprego local – com maior participação dos serviços às empresas e agropecuária e menor dos serviços às famílias – teve papel relevante no comportamento da região. Em sentido contrário, o efeito composição (EC) foi mais negativo no Nordeste pelo maior peso de serviços às famílias e transportes.

O maior efeito específico (EE) ocorreu no Norte

A maior contribuição efeito específico (EE) ocorreu no Norte, pelo maior crescimento (ou menor queda) da população ocupada (PO) em comparação com a média nacional em seis das oito atividades analisadas, em linha com a retomada mais rápida da mobilidade das pessoas.

Nordeste e Sudeste apresentaram efeitos negativos

Nordeste e Sudeste apresentaram efeitos negativos em magnitudes semelhantes, mas majoritariamente devido a setores distintos. O Sudeste teve perdas maiores na construção civil e no comércio; o Nordeste nos transportes e nos serviços às famílias, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Expansão disseminada no Norte

No Centro-Oeste, o efeito específico (EE) decorreu do melhor desempenho dos serviços e transportes, sustentados por boas safras. A abertura do efeito específico (EE) no recorte formal/informal reforça a percepção de expansão disseminada no Norte, na medida em que os EEs de formais e informais superaram 2 p.p. cada.

Acesse a plataforma oficial do Banco Central do Brasil (BCB) para verificar a análise de forma integral, considerando que é necessário que o cidadão acompanhe os dados oficiais que impactam na inflação de forma abrangente.