Educação Física? Profissionais explicam como se destacar na área e empreender com sucesso

Segundo o Conselho Federal de Educação Física (Confef), existem aproximadamente 160 mil profissionais de educação física registrados no país, e cerca de 50 mil ainda sem cadastro.

Atividade promissora, a área de educação física tem ganhado notoriedade nos últimos anos, principalmente pelos estímulos ao estilo de vida mais saudável, ao autocuidado e à adaptação da atividade para as novas tecnologias.

Especialistas da área, os educadores físicos Elson Carlos, 27, e Sidney Araújo, 29, sabem bem os desafios da profissão e a importância de se manterem atualizados com as novidades e inovações do setor.

Profissionais de mercado, os educadores atuam hoje nas áreas de personal trainer, instrutor de academia e treinamento esportivo, refletindo algumas entre as multiplicidades de exercícios possíveis para a profissão. Apaixonados pela área, alguns fatores foram motivadores na hora de escolher a formação.