Efeito Jade: body usado por sister durante jogo da discórdia do ‘BBB 22’ esgota em site

Dentro ou fora do “Big Brother Brasil 22”, Jade Picon é um sucesso. E também uma referência em moda, já que os looks que ela usa na casa estão sendo sendo alvo de comentários aqui fora.

O body que ela usou no último jogo da discórdia do ‘BBB 22’, por exemplo, todo colorido, chamou atenção e inclusive esgotou no site em que era vendido.