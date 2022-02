Ela não para! Rainha da Inglaterra continua em serviço mesmo com Covid-19

Diagnosticada com Covid-19 a rainha Elizabeth II de 95 anos, segue com sua rotina normal de serviços no Castelo de Windsor. A rainha está com sintomas leves, e de acordo com informações da casa real, a infecção se deu pela nova variante a SARS-CoV-2.

Por opção própria, a governanta não foi afastada de suas responsabilidades e segue fazendo tarefas leves e do cotidiano. Apesar de continuar na ativa, Elizabeth II teve seus compromissos públicos, como videoconferências, foram reagendadas. De acordo com a equipe médica, a rainha cumpriu a vacinação necessária.