Eleições 2022: Jaques Wagner confirma que não será candidato ao governo da Bahia

Foto: Reprodução

O senador Jaques Wagner, do Partido dos Trabalhadores (PT), anunciou em reunião extraordinária, nesta segunda-feira (28), que não irá concorrer ao governo da Bahia. Estavam presentes deputados estaduais e federais, prefeitos, vereadores e dirigentes.

“A retirada da minha candidatura não implica na retirada da candidatura do PT. Quem decidirá se terá candidatura ou não, não sou eu, será o Partido”, afirmou Wagner em nota enviada à imprensa.

A partir de agora, o Diretório Estadual passará a debater a nova tática eleitoral. Os dirigentes petistas reafirmaram a decisão do sétimo congresso do PT, que aponta para a presença do partido encabeçando a chapa majoritária.

“Nossa decisão será fruto do debate interno, mas também do imprescindível diálogo com os demais partidos e lideranças da base, como Otto, Leão, Lídice e PCdoB”, ressaltou o presidente do PT Bahia, Éden Valadares.

Leia mais notícias em iBahia.com.