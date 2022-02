Eli detona Natália: ‘me abraça com uma faca’

Eliezer não gostou nada de ter ouvido de Natália que ele seria a primeira opção de voto dela. Durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (7), o fluminense aproveitou para alfinetar a sister e deu a placa de “duas caras” para ela.

“Não entendi o motivo dela ter dito que ia votar em mim. Me abraça e depois diz que vai votar em mim. Me abraça com uma faca pelas costas”, disparou o brother.

A designer de unhas rebateu. “Toda a oportunidade que você tem de me cortar você corta. Foi assim na prova do anjo. Achei que poderia contar com você”, rebateu.

Arthur disputa a permanência na casa ao lado de Arthur Aguiar e Naiara. Vote em nossa enquete.