Eliane abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A empresa Eliane, especialista em revestimentos cerâmicos, abre novos empregos pelo país. Os cargos são destinados a diferentes áreas dentro da companhia, além de exigirem vários perfis profissionais. Veja as vagas e como se candidatar, abaixo!

Eliane anuncia novas oportunidades pelo país

A Eliane Revestimentos foi fundada no ano de 1960. Atualmente, a companhia está entre as melhores do Brasil dentro do segmento em que atua.

Confira as vagas e os requisitos mínimos exigidos pela empresa:

Estagiário Técnico em Mecânica : necessários estar cursando nível técnico em eletromecânica ou mecânica;

: necessários estar cursando nível técnico em eletromecânica ou mecânica; Estagiário em Química : necessários estar cursando nível superior em Química;

: necessários estar cursando nível superior em Química; Aprendiz : ensino médio completo ou em andamento, disponibilidade para atuar durante quatro horas diárias e domínio no Pacote Office;

: ensino médio completo ou em andamento, disponibilidade para atuar durante quatro horas diárias e domínio no Pacote Office; Aprendiz Sistemas Gestão Ambiental: curso técnico em andamento Engenharia Ambiental ou Técnico em Meio Ambiente, disponibilidade para atuar no cargo presencialmente, disponibilidade para atuar durante quatro horas diárias e dominar o Pacote Office.

Todas as funções estão disponíveis para as cidades da Bahia, Criciúma e Cocal do Sul, sendo necessário que os candidatos tenham fácil acesso às unidades da empresa Eliane.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções oferecidas pela companhia Eliane, os profissionais devem atender a todas as exigências. As inscrições estão sendo realizadas de forma virtual, bem como todo o processo de recrutamento, através do site de participação.

Além da remuneração, os novos contratados recebem um pacote de proventos que incluem vale transporte, refeitório, participação de lucros ou resultados e plano médico.

