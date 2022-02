Eliezer comenta edredom com Natália: ‘não quero fazer disso um motel’

Eliezer desabafou com Lais, Lucas e Tiago Abravanel sobre o affair que vive com Natália no BBB 22. O brother e a designer de unhas já foram para o edredom duas vezes.

“Imagina vocês entrarem no quarto e está a gente lá? Acho isso desconfortável para a gente, para vocês, para todo mundo. Acontecer uma vez ou outra, beleza, mas todo dia acho que não é legal. O segundo ponto: ainda é um programa de televisão, ainda tem criança assistindo. Eu não quero me colocar nesse lugar de fazer disso aqui um motel”, declarou o brother.

