Eliezer planeja paredão: ‘só camarote’ e Gustavo revela alvo para salvar Lais

O assunto na casa do BBB 22 durante esta sexta-feira (25) não foi outro: a formação do próximo paredão. Em conversa com Eslovênia, Gustavo, Laís e Vinicius, Eliezer declarou que deseja um paredão só com camarotes.

“Um paredão agora só de camarote seria lindo”, declarou o brother. Já Eslô sugeriu uma disputa só com homens.

“Homem e camarote, aí eu topo. Tem um homem camarote que eu quero muito colocar, ainda mais nesse paredão”, completou Gustavo.

O brother não citou nomes. Porém, mais cedo o ex-Casa de Vidro, havia dito que votaria em Tiago para que Lais escapasse do paredão.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com