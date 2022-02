Eliezer e Vyni estão dançando juntos desde que a festa de Jade começou. No entanto, as brincadeiras constantes do cearense parecem ter incomodado o fluminense. Os dois foram conversar no quarto Grunge.

“Você faz graça, eu faço de volta. Você faz duas, eu faço quatro…Não precisa nem falar comigo na festa, me bota no paredão”, declarou Vyni.

Logo em seguida a dupla gargalhou e voltou para festa, dando a entender que estava tudo certo entre eles.