O “santo” de Bárbara não bateu com o de Gustavo no BBB 22. Eliminada, Bárbara confessou durante o bate-papo na Rede BBB que teve uma péssima primeira impressão do ex-Casa de Vidro.

“Já chegou mala. Chegou fazendo bagunça no queridômetro, não sei o que. Tem que tomar cuidado, já que ele vira alvo”, alfinetou a modelo.

