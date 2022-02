Eliminada, Bárbara opina sobre Arthur: ‘faltam aliados comprometidos com o jogo’

Eliminada, Bárbara participou do bate papo com o eliminado durante a madrugada desta quarta-feira (16), a sister declarou que acredita que Arthur Aguiar e Natália estão fortes no jogo.

“Arthur é um excelente jogador. Faltam aliados comprometidos como o jogo que nem ele”, analisou a ex-sister.

A modelo ainda opinou sobre Natália. “Todo mundo já teve algum desentendimento com ela. Só votei uma vez nela, na primeira semana. Ontem a gente começou a refletir e vimos que o que estávamos fazendo era errado”, declarou.