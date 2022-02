Eliminada, Brunna detona jogo de Arthur: ‘influencia todos’

Eliminada do BBB 22, Brunna Gonçalves declarou que deseja que Arthur Aguiar não ganhe o BBB 22. No Bate-Papo BBB desta quarta-feira (23), a dançarina declarou que o ator sempre tenta se aproveitar dos participantes que possuem algum poder dentro da casa.

“Ele influencia a todos. Só quem é burro não enxerga. Não é poder, ele se sente ameaçado o tempo inteiro, é a estratégia dele, eu não julgo. Mas, se você é o líder e ele se sente ameaçado, ele vai para perto de você e tenta livraro dele. O objetivo final é apenas livrar ele. Ele influencia muito”, comentou a esposa de Ludmilla.

Durante o papo, a fluminense declarou que tinha dificuldades para se posicionar por medo do cancelamento. Quando eu gravo Stories, eu salvo, fico vendo mil vezes e se eu vejo algo que alguém pode entender errado, eu não posto. Lá dentro, eu tinha dificuldade em me expressar e falar algo que as pessoas pudessem entender errado”, relatou.

Brunna e Arthur nunca tiveram conflitos diretos no BBB. Porém, a dançarina fazia parte do grupo do Quarto Lollipop, com o qual o ator coleciona desavenças no reality.

Brunna recebeu 76% dos votos em paredão disputado contra Paulo André e Gustavo.

