Eliminada do BBB 22 com 57% dos votos, Naiara participou do bate papo com o eliminado na Rede BBB. Questionada se fazia comida para não receber votos, a cantora foi direta na resposta.

“Nunca. Eu fazia isso porque sempre gostei de cozinhar. Eu vim de uma família simples que minha mãe me ensinou a cozinhar desde pequena. Então eu fazia isso por amor mesmo e não para me livrar do Paredão”, declarou.